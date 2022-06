Betekent gezichtsverlamming einde carrière voor Justin Bieber?

Premium TV

Lust en veel drama in ’Ex on the beach’

Voor wie er nog niet bekend mee is: er is een programma op televisie waarbij Temptation Island beschaafd afsteekt. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Ex on the beach voldoet voor de liefhebbers van het genre aan alle verwachtingen van trash tv. Volgens de deelnemers wordt het ’veel dram...