Jesy Nelson verlaat Little Mix

„Na negen geweldige jaren heeft Jesy besloten Little Mix te verlaten”, schrijven de meiden van de groep in hun tweet. „Het is een verdrietige tijd voor ons allemaal maar staan achter Jesy.”

Jesy verlaat de groep vanwege mentale gezondheidsproblemen. „We zijn het erover eens dat het belangrijk is dat ze het juiste doet voor haar mentale gesteldheid”, aldus de popgroep. In november nam Nelson al een pauze van optredens vanwege medische redenen.

De popgroep wil graag doorgaan met zijn drieën.