Kritische Katja Schuurman besmet met corona: ’K*tvirus!’

„Oké. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik vind het nogal een K*TVIRUS! Dag 723 nu. (Zo voelt het.) En het valt niet mee”, schrijft Katja bij een foto van zichzelf op Instagram.

Beleid

Eind vorig jaar zette Katja haar vraagtekens bij het beleid om het coronavirus onder controle te krijgen. Ze wees haar volgers erop dat een lockdown tot meer zieke gevoelens kan leiden dan corona. „Ziek van de stress omdat je werkloos bent, ziek van eenzaamheid, ziek omdat de spanning thuis om te snijden is, ziek omdat je bedrijf naar de klote gaat, ziek omdat je depressief bent. Maar niet ziek door corona, en dat is (het enige, red.) wat telt”, deelde ze op Instagram.

„Wie bepaalt wat een mensenleven waard is?”, ging ze verder. „Mogen we die ethisch lastige vraag op z’n minst serieuzer stellen? Want hoe ethisch verantwoord is het om zoveel mensen in de meest uiteenlopende vormen van ellende te storten? Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Wat jammer en onterecht dat je kwetsbaar moet zijn om beschermd te worden.”

Ze sloot haar bericht af met de hashtag #coronahysterie. Ze tagde daarbij minister-president Mark Rutte.