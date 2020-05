2020: bijltjesjaar voor sterrenkoppels

Mary-Kate Olsen en Olivier Sarkozy hebben verschillende visies over de invulling van een sociaal leven en een eventueel gezinssleven Ⓒ Getty Images

Het jaar is nog niet eens halverwege, maar in Amerika is het al duidelijk dat de sterren niet gunstig staan als het gaat om de liefde. Was het vorig jaar in ons land raak, dit keer is het Amerika waar beroemdheden bij bosjes uit elkaar gaan. Of speelt de coronacrisis een rol, nu het leven zich meer dan ooit in huis afspeelt en verveling en frustraties dan al gauw op de loer liggen? Onlangs nog kon actrice Mary-Kate Olsen zich in het illustere rijtje scharen van Pamela Anderson, Al Pacino en Rihanna.