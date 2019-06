Martin Garrix geeft vijfde soloshow op ADE

Ⓒ ANP Kippa

Martin Garrix geeft in oktober twee shows in de Amsterdam RAI tijdens het Amsterdam Dance Event. Het wordt de vijfde keer dat de dj tijdens ADE een soloshow geeft in de RAI. Net als afgelopen jaren is de zaterdagavondshow van 17.00 tot 22.00 uur bedoeld voor alle leeftijden, kondigde de dj dinsdag aan.