Chef’Special wil nog steeds Amerika veroveren

„We zijn Amerika zeker nog niet vergeten. Die droom is er nog steeds. Alleen hebben we de focus voor de ’foreseeable future’ op Europa gelegd. We merkten heel erg dat we het niet allebei tegelijk konden doen”, legt Joshua uit voor de camera van het ANP. „Het was of ’all the way’ in Amerika, of niet. Je hebt anders geen tijd meer om in landen als Duitsland, Engeland, Spanje en andere hele gave landen met hele mooie festivals te gaan spelen.”

Vooral rond het verschijnen van de vorige plaat Amigo in 2017 zinspeelde Chef’Special op een Amerikaanse doorbraak. De band was al een heel eind op weg doordat ze in de zomer van 2016 in het voorprogramma stonden van Twenty One Pilots. In totaal warmden de Haarlemmers 47 keer de zaal op voor hun Amerikaanse collega’s, met telkens 10.000 tot 25.000 mensen in het publiek. Zo wist Chef’Special al snel een nieuwe schare fans aan zich te binden.

Behalve Europa gaat de aandacht nu ook uiteraard weer naar Nederland. „We hebben hier al super lang niet meer gespeeld. Het is ook eindelijk weer de tijd om festivals in Nederland te doen. Daar heb ik vooral heel erg veel zin in”, aldus Joshua.