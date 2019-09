’HBO werkt aan tweede prequel Game of Thrones’

Ⓒ BSR Agency

Goed nieuws voor de fans van Game Of Thrones. Zender HBO zou namelijk dichtbij een deal zijn om een tweede pilotaflevering van een prequel van de populaire serie op te nemen. Hierbij wordt het begin en einde van House Targaryen belicht, wat zich 300 jaar afspeelt voor de reguliere Game Of Thrones. Dit meldt The Hollywood Reporter.