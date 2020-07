Toestand prins Joachim na hersenoperatie nog steeds stabiel

Het koningshuis benadrukt dat er op tijd medische hulp was voor Joachim, wat erop kan wijzen dat er geen ernstige schade is ontstaan. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over hoe lang de prins in het ziekenhuis moet blijven.

Experts melden aan Deense media dat waarschijnlijk nu pas duidelijk zal worden wat de gevolgen op langere termijn zijn voor Joachim. Afhankelijk van de situatie staat hem mogelijk een lange revalidatie te wachten.

De 51-jarig Joachim ligt momenteel in het Universiteitsziekenhuis in de Franse stad Toulouse. Zijn gezin is bij hem, zo verklaarde het koningshuis zaterdag.