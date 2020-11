Prins Charles geeft speech tijdens Royalty Variety Performance

Komiek Jason Manford presenteert het evenement en artiesten als Gary Barlow, Celeste en Melanie C verzorgen een optreden. Ook de 100-jarige wandelveteraan Tom Moore komt voorbij. Hij zingt vanuit huis You'll Never Walk Alone waarmee hij eerder dit jaar een nummer 1-hit scoorde.

Met de jaarlijkse Royalty Variety Performance wordt geld opgehaald voor de Royal Variety Charity, waarvan koningin Elizabeth beschermvrouwe is. De show wordt elk jaar bijgewoond door een of meerdere leden van de Britse koninklijke familie. Vorig jaar waren prins William en zijn vrouw Catherine bij het evenement. Dit jaar is er vanwege de coronacrisis geen publiek.