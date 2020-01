Pamela Anderson getrouwd met jeugdliefde

Het koppel is volgens The Hollywood Reporter tijdens een privéceremonie in Malibu getrouwd, enkel hun kinderen zouden aanwezig zijn geweest. Pamela en Jon hielden hun relatie strikt geheim, ze zouden nu enkele maanden samen zijn.

Toch lijkt er geen sprake van een overhaaste beslissing. De twee kennen elkaar namelijk al veel langer en romantisch gezien kennen zij een veel langere geschiedenis. In 1984 leerden Pamela en Jon elkaar kennen in de Playboy Mansion waarna zij al snel een relatie kregen. Toen hield de liefde geen stand, maar enkele maanden geleden sloeg de vonk opnieuw over.

Pamela gaf eerder haar jawoord aan Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon, met hem trouwde ze twee keer. Jon was eerder getrouwd met Henrietta Zampitella, Lesley Ann Warren, Christine Forsyth en Mindy Peters. Tevens had hij jarenlang een relatie met Barbra Streisand.