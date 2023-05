Cher: Tina Turner was gelukkig ondanks ziekte

„Ik begon met bezoekjes omdat ik dacht: ik moet tijd in onze vriendschap steken, zodat ze ook weet dat we haar niet zijn vergeten”, zei de 77-jarige Cher tegen MSNBC in een reactie op het overlijden van Turner. „Dus we gingen allemaal om de beurt en brachten tijd met haar door en het maakte haar gelukkig.”

„Ze zei dan dat ze niet al te veel tijd had, maar vijf uur later zaten we er nog: schaterlachend. Ze had het naar haar zin hoewel ze erg ziek was en niet wilde dat mensen het wisten.”

Het is niet bekend waaraan Turner precies is overleden. Ze had echter een lange geschiedenis aan gezondheidsproblemen. Zo kreeg ze in 2013 een beroerte en onderging ze een niertransplantatie.