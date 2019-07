Yolanthe: ’Ik wist niet meer wat ik moest doen, omdat het zo heftig was’

Yolanthe denkt dat dit tv-seizoen van Temptation Island VIPS het heftigste ooit wordt. „Omdat er toch weer heel veel gebeurt wat wij niet hadden verwacht. In bepaalde situaties wist ik zelf niet meer wat ik moest doen, omdat het zo heftig was.” Het levert dan ook ’spraakmakende tv’ op, belooft de presentatrice.

Ze snapt wel dat deelnemers de verleiding niet altijd kunnen weerstaan, al dacht ze daar van tevoren anders over. „Je weet wat de bedoeling is, je ziet de camera’s en last but not least: je houdt van je partner. Maar als je daar bent, is het anders. Je bent in een soort paradijs, je gaat op dream dates, romantie en verleiding hangen in de lucht én niet te onderschatten: er is veel drank en verder geen afleiding.” Geen wonder, vindt ze dan ook, dat toch veel relaties strandden op het prachtige eiland.

’Mix van Wesley en mij’

Hoe het haar eigen relatie momenteel vergaat, na de spraakmakende aangekondigde breuk begin maart, daar wil ze niet over praten. Een voorwaarde die ze stelde om het interview aan het blad te geven. Wel duikt Wesley tussen de regels door op, wanneer ze het over hun geliefde zoontje Xess Xava heeft. Bijvoorbeeld over op wie hij lijkt. Zo was zijn eerste woordje geen mama of papa, maar ’bal’en het tweede ’voetbal’. „Hij vindt het ook leuk om de clown te spelen.Hij klimt zo het podium op om te dansen. Ik denk dat hij een goede mix is van Wesley en mij.”

Ook als het gaat over hun omgang met de spotlights die ook vaak op Xess gericht zijn, komt Wesley als vanzelfsprekend aan de orde. Het was in het begin namelijk hun bedoeling hem daarbuiten te houden. „Toen Xess werd geboren, was dat eigenlijk ook wat Wes en ik voor hem wilden.” Maar omdat ze toen in Istanbul woonden en de fotografen dagelijks op haar en hun zoontje stonden te wachten, besloten ze om toch wat foto’s van het aanbiddelijke jongetje op social media te plaatsen. „Om zo de druk bij de paparazzi weg te nemen.”

Pijn

Wanneer ze vertelt over haar nieuwe kinderlijn voor de Hema, Bananas&Bananas, waarvan Xess de inspiratie vormde, en de powervrouw die met haar uiteenlopende projecten voor velen is, komt haar visie op problemen in het leven ook naar voren. „Een probleem is vaak ook een blessing. Het doet pijn, maar je wordt er wel sterker van.” En de volgende uitspraak mag dan over haar beroepsleven gaan, als ze dezelfde houding toepast op haar huwelijk, dan gloort er nog hoop voor haar en de voormalig profvoetballer wiens droomvrouw zij altijd is geweest: „Het belangrijkste is volgens mij dat je je droom niet opgeeft en eraan blijft werken. Stap voor stap.”