Sarah van Soelen in Spanje voor professionele hulp

Sarah nam afgelopen week in haar eentje het vliegtuig naar Spanje, waar ze de komende dagen nog zal zijn. „Ze zit daar om helemaal tot zichzelf te komen. Ze leren haar hoe ze alle drukte moet managen, waar ze haar prioriteiten moet hebben en hoe ze bijvoorbeeld lelijke berichten moet negeren.”

Inmiddels is Sarah al twee jaar clean van cocaïne en drank. „En dat is iets waar ze nog elke dag aan werkt en dat gaat heel goed. Ze zit nu in Spanje op een plek waar mensen komen met een burn-out of als het gewoon allemaal even te veel is. Ze zit daar om even op adem te komen en om middels therapie de juiste handvaten te krijgen om met alle aandacht om te gaan.”

André maakte afgelopen voorjaar bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje André, definitief voorbij is. En hoewel de zanger in eerste instantie sprak van ’alleen een vriendschap’, gaf hij niet veel later toe gevoelens te hebben voor influencer Sarah. Zijn schoonfamilie benadrukt dat hij ook op afstand haar steun en toeverlaat is. „André support Sarah volledig, ze zijn stapelgek op elkaar.”