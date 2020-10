Jon Stewart maakt comeback op televisie

Hoe het programma er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Apple TV+ liet weten dat het gaat om afleveringen van een uur, die ieder op één onderwerp ingaan. De streamer heeft het programma voor ’meerdere seizoenen’ aangekocht, maar het is nog niet duidelijk wanneer de comedian ermee van start gaat.

Stewart nam in 2015 afscheid van The Daily Show, dat hij zestien jaar had gepresenteerd. Hij won in die periode meerdere Emmy’s, een Bafta en zelfs twee Grammy’s, die laatste voor een luisterboek dat de makers van de show uitbrachten. Hij droeg het stokje over aan Trevor Noah, die het satirische nieuwsprogramma sindsdien presenteert. Stewart verscheen in de afgelopen jaren af en toe in The Late Show With Stephen Colbert, waarvan hij ook een van de producenten is.