Pilton na jaar rust weer klaar voor Glastonbury

De organisatie van Glastonbury had in 2018 een jaartje vrijaf genomen om het terrein met een oppervlakte van 364 hectare weer een beetje tot rust te laten komen. Dit wordt sinds 2006 iedere vijf jaar gedaan.

Festivalgangers kunnen vanaf woensdag hun tentjes opzetten. Het terrein is ook al open maar veel valt er in eerste instantie nog niet te beleven. Het officiële programma begint pas vrijdag. Kaartjes voor Glastonbury waren in oktober binnen een halfuur uitverkocht, nog voordat er ook maar een artiest was bekendgemaakt.

Op het programma staan dit jaar onder meer optredens van The Killers, The Cure en Stormzy, die de dagafsluiters zijn op het hoofdpodium. Op het affiche staan verder grote namen als Janet Jackson, George Ezra, Miley Cyrus, Janelle Monáe, Bastille, Jorja Smith, Lauryn Hill, Hozier en Billie Eilish.

Ook enkele Nederlandse artiesten maken hun opwachting. My Baby is er voor de derde keer bij en ook Pip Blom treedt op.