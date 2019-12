Afrojack trouwt Lamborghini-telg

„Mijn beste vriend heeft me twee dagen geleden ten huwelijk gevraagd”, schrijft de dolgelukkige Elettra op Instagram. „Hij is de liefste en mooiste persoon die ik ooit in mijn leven heb ontmoet en de enige man die ik echt MAN kan noemen”, vervolgt ze. Elettra heeft volmondig ’ja’ gezegd op Afrojacks romantische aanzoek.

In 2018 werden de twee voor het eerst samen gespot bij de MTV EMA’s in Bilbao.