’Afgekocht met vijf miljoen euro aan zwijggeld’ Werd ex-koning Juan Carlos gechanteerd met seksvideo?

Werd de Spaanse ex-koning Juan Carlos gechanteerd door actrice Bárbara Rey? Ⓒ Getty Images

Dat de Spaanse ex-koning Juan Carlos (83) nogal een schuinsmarcheerder was, is algemeen bekend. Het verhaal gaat dat hij tijdens zijn huwelijk met Sofía het bed deelde met ’minstens’ vijfduizend andere vrouwen. Eén van hen was actrice Bárbara Rey (71). Maar dat bleek geen katje om zonder handschoenen aan te pakken...