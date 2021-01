DOLLY PARTON: ’Nog lang niet met pensioen’

Wereldster Dolly Parton viert dinsdag haar 75e verjaardag. Ⓒ Getty Images

Ze draait al meer dan ZESTIG JAAR (!) mee in de internationale entertainmentwereld en voorlopig is DOLLY PARTON geenszins van plan te stoppen. Dinsdag wordt de levende legende 75. „Ik heb het gevoel dat God mij heeft gevraagd door te zetten totdat Hij zegt om te stoppen. Daar heeft Hij mij nog niets over verteld, dus ik dénk niet eens aan mijn pensioen...”