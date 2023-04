HBO overweegt nieuwe Game of Thrones-prequel

De serie zou zich ver voor de gebeurtenissen in de eerste tv-reeks afspelen, zelfs zo'n 100 jaar voordat prequel House of the Dragon begon. Aegon I Targaryen veroverde in de verhalen van George R.R. Martin met zijn twee zussen zes van de zeven koninkrijken, en werd daarmee de eerste koning uit de Targaryen-familie die ook in House of the Dragon centraal staat.

Het project zou zich volgens Variety nog in een zeer vroeg stadium bevinden, nog zonder een schrijver aan boord. Wel zou HBO vastberaden zijn het project door te zetten, en zou er mogelijk sprake zijn van een film om de verhaallijn in te luiden.