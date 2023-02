Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders vonden inspiratie in de gospelkerk van Al Green Rockband DeWolff slaat nieuwe weg in vol soul

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Pablo van de Poel is weer terug in Limburg. Ⓒ Marcel van Hoorn

Soul is het nieuwe credo van DeWolff. De Nederlandse rockband is een nieuwe weg ingeslagen. Op hun tiende album Love, Death & In Between, die op 3 februari 2023 uitkomt, zijn veel invloeden te horen uit de zwarte muziek van eind jaren vijftig en begin jaren zestig.