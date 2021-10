’Temptation island’-verleidster Cherish verwacht eerste kindje

Cherish was degene die Tim ’Timtation’ Wauters zijn goede voornemens op Temptation island deed vergeten. Al snel werd echter duidelijk dat een echte relatie niet was weggelegd voor de twee.

Momenteel is Cherish samen met haar vriend Luuk. Vandaag kondigde ze op haar eigen profiel aan dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje met de tekst: „We houden nu al van je.” Wat het geslacht van de baby is, vertellen ze nog niet.