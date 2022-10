Voormalig Red Hot Chilli Peppers-drummer D.H. Peligro (63) overleden

The Red Hot Chili Peppers (v.l.n.r.) Anthony Kiedis, John Fruscianete, Michael Balzary and D.H. Peligro (1988). Ⓒ Getty Images

Drummer Darren Henley, ook wel bekend als D.H. Peligro, is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat maakt de band The Dead Kennedys, waar Peligro de drummer van was, bekend in een statement op social media. De muzikant stierf op vrijdag 28 oktober nadat hij was gevallen in zijn huis in Los Angeles.