Nederlandse tv-kok Bart naar BBC-kookfinale!

Wint Bart (tweede van rechts) uit het Utrechtse Doorn donderdagavond de finale van BBC’s MasterChef The Professional? Ⓒ BBC

Het is hem gelukt! De Nederlandse topkok BART VAN DER LEE heeft het geschopt tot de finale van BBC’s MasterChef The Professional. Woensdagavond overleefde hij de halve finale, donderdagavond is voor een miljoenenpubliek te zien of hij er ook met de hoofdprijs vandoor zal gaan.