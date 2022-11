Guy Pearce wilde ondanks zoontje met Carice van Houten nooit kinderen

„Een van de redenen waarom ik nooit kinderen wilde, was omdat ik mijn zus al deels heb moeten opvoeden. Zij heeft een verstandelijke beperking, dus ik had het gevoel dat ik de zorg over haar droeg. Lange tijd wist ik zeker dat ik zelf nooit kinderen zou krijgen. Daar twijfelde ik niet aan”, vertelt Guy in gesprek met The Times.

Tóch heeft Guy nu samen met zijn vriendin Carice van Houten een zoontje, de zesjarige Monte. Terwijl hun relatie nog vrij pril was, bleek Carice al zwanger te zijn. „Dingen waren veranderd. Het was misschien niet gepland en best wel een verrassing”, vervolgt hij. „Natuurlijk ben ik verzot op mijn kind. Maar het duurde echt wel een tijdje voordat ik echt geloofde dat mijn kind ook echt mijn kind was.”

Hij legt uit: „Mijn lichaam zei me dat hij mijn kind was en ik hem zo dicht mogelijk bij me wilde hebben, maar mijn brein bleef zeggen dat ik geen kind heb. Ik zei dan dat ik dat wel had, en dan zei mij brein weer: ’Nee, je hebt jaren geleden besloten dat je nooit een kind zou krijgen’.”