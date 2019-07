Keanu Reeves veroordeelt geweld in bios Italië

Vier leden van de filmorganisatie in Rome werden op 16 juni aangevallen door leden van een neofascistische partij, zo heeft de Italiaanse politie volgens The Guardian verklaard. De mishandelingen vonden plaats na een van de screenings die het collectief traditiegetrouw in de zomer houdt.

Keanu voegt zich bij een flink aantal Hollywoodsterren die hun afkeer uitspraken over de aanval. Onder meer Francis Ford Coppola, Alfonso Cuarón, Spike Lee, Guillermo del Toro, Willem Dafoe, Jeremy Irons, Debra Winger, Richard Gere en John Malkovich ondertekenden het statement, waarin staat: „Het is onacceptabel dat er nog steeds mensen zijn die hun denkbeelden denken op te dringen met geweld. We kunnen niet dulden dat niet alleen de kunst- en filmwereld, maar ook de wereld als geheel zo wordt aangevallen.”