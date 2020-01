Filmrecensie: ’Goldie’ ✭✭✭

Het echte leven blijkt weerbarstiger. Want terwijl Goldie (Slick Woods) haar zinnen zet op een optreden in een muziekvideo van een lokale rapper - als eerste stap naar wereldfaam - wordt ze eigenlijk vooral in beslag genomen door heel andere dingen. Zo probeert zij haar twee jongere halfzusjes uit handen van de jeugdzorg te houden, wanneer hun moeder wordt gearresteerd.

Bontjas

Als ze ook nog eens haar baantje als verkoopster kwijtraakt, gaat het van kwaad tot erger. Geldnood, honger en gebrek aan onderdak brengen Goldie steeds verder in het nauw. Toch blijft ze zich vastklampen aan haar oorspronkelijke droom. Waarbij een knalgele - en voor haar onbetaalbare - jas van nepbont in haar ogen het grote verschil kan maken: het verschil tussen doorsukkelen of doorbreken.

Haar koppige optimisme is ontroerend en wordt onderstreept door speelse animaties. Soms leunt De Jongs energieke coming of age-film te veel op zulke stijlmiddelen en natuurlijk wachten Goldie onvermijdelijk ook desillusies. Tegelijk weet Slick Woods met haar jeugdige en eigenzinnge elan de indruk te wekken dat het wel goed zal komen met haar personage.