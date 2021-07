Alsnog ’postuum afscheidstournee’ voor Zsa Zsa Gábor

Zsa Zsa Gábor was een van de grootste naoorlogse actrices van Hollywood. Ⓒ Getty Images

Van Hollywoodster Zsa Zsa Gábor was de legendarische grap dat zij ’goed was het in het huishouden.’ Immers, ’na elke scheiding, hield ík het huis!’. Maar ook aan haar veelbewogen leven kwam een einde. In 2016 overleed ze, 99 jaar oud. Ineens doet de diva van deels Hongaarse afkomst toch weer van zich spreken.