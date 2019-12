Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Voor de speciale uitzending van DWDD Heimwee: Kopspijkers kropen zaterdagavond bijna 2 miljoen mensen voor de buis. Het was daarmee het best bekeken programma van de dag. Toch betekent dit succes niet dat het satirische programma terugkeert op de buis. „We hebben gezegd: we doen het één keer.”