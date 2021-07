Edwin Evers even terug op de radio

Rob Stenders werkt momenteel niet vanwege een coronabesmetting en stemproblemen. Eerder viel radio 10-dj Gerard Ekdom voor hem in. Dat Edwin Evers ook ja heeft gezegd, is opmerkelijk. Eerder liet hij weten dat hij voortdurend aanbiedingen krijgt om weer iets op de radio te doen, maar dat hij die steevast afwees omdat hij op zijn eigen muziek focust.

Co-host Caroline Brouwer vindt het fantastisch dat Edwin de hele week de Bonanza komt doen: „Ik denk dat we de show straks maar moeten openen met With a little help from my friends.”