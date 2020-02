Belangrijkste BAFTA’s voor 1917, Renée Zellweger en Joaquin Phoenix

1917 was een van de grote favorieten, met nominaties in negen categorieën. Slechts twee daarvan werden niet verzilverd. Sam Mendes won de award voor beste regisseur. Verder won de oorlogsepos de awards voor Best sound, Outstanding British film, cinematografie, Production design en special visual effects.

Renée Zellweger won de prijs voor beste actrice, voor haar rol als Judy Garland in de film Judy.

Joker

De film Joker heeft de favorietenrol niet kunnen waarmaken. Het misdaaddrama over de ontstaansgeschiedenis van de beroemdste stripschurk ter wereld was in totaal elf keer genomineerd. De film won uiteindelijk maar drie awards.

Van de nominaties in de belangrijkste categorieën (beste film, beste regisseur en beste acteur) wist de film er maar één te verzilveren. Joaquin Phoenix kreeg de award voor beste acteur voor zijn hoofdrol in Joker.

Graadmeter

Ook bij de andere categorieën viste Joker achter het net. De film was onder meer genomineerd in de categorieën beste haar en make-up, cinematografie en editing, maar wist die niet te verzilveren. Joker won wel de award voor Original score. Ook won het de award voor casting, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt.

De BAFTA’s gelden ieder jaar als de belangrijkste graadmeter voor de Oscars, die worden volgende week in Los Angeles uitgereikt. Ook daar is Joker een van de grootste kanshebbers om een aantal beeldjes in de wacht te slepen.