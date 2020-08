Rolling Stones openen eigen kledingwinkel in hartje Londen

De winkel opent haar deuren in de bekende straat Carnaby Street, midden in de wijk Soho. „Soho heeft altijd Rock’n Roll ingekapseld”, laten de bandleden weten. „Dus de Carnaby Street was de perfecte plek voor onze eigen winkel.” De Stones hopen dat „iedereen naar Londen komt om er van te genieten.”

De lancering van de nieuwe zaak is in samenwerking gegaan met Bravado, dat muziek en mode vaker samenbrengt. De winkel, die 9 september officieel opengaat, staat volledig in het teken van de Rolling Stones.