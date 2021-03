Trekt Uri Geller blokkeerschip vlot?

De afgelopen dagen riep de mentalist zijn volgers op om zich elke dag om 11.11 uur en 23.11 uur volledig te focussen op het schip. „Stuur energie naar het schip om het te bevrijden”, deelde hij op Twitter.

Geller is door het dolle heen nu het schip eindelijk in beweging lijkt te komen. „Lieve vrienden! Jullie kunnen zeggen wat jullie willen! We hebben het schip verplaatst! Een beetje, maar het is verplaatst! Dit is baanbrekend nieuws. Ik geloof in mijn krachten en in die van jullie!”, schreef hij zaterdag op Twitter.

Het containerschip liep dinsdag vast en ligt zodanig dwars dat het kanaal in Egypte wordt geblokkeerd voor andere schepen. Dit raakt wereldwijde transportstromen hard, omdat er normaal altijd veel schepen varen.