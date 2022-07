Helene Fischer even terug bij haar Florian

Het lukte de twee met elkaar bevriend te blijven. In de media deden zij nooit lelijk over elkaar, verzoeken om interviews wezen ze af, en precies 32 maanden na de breuk zagen zij elkaar terug in een alleen in Duitsland al door vijf miljoen mensen bekeken liveshow op televisie, waar ze in een showblok samen oude en nieuwe schlagerhits zongen.

Spannend was dat wel. Hoe zouden de voormalige geliefden op elkaar reageren? Florian: „Al in de uren voor de show hadden we zoveel plezier samen. En het was geweldig dat Helene na lange tijd weer eens kon laten zien wat zij kan.”

Niet alleen corona maakte de agenda van de grootste schlagerster uit de geschiedenis leeg, haar zwangerschap haalde ook een streep door de jaarlijkse televisie-kerstshow waar in alle Duitstalige landen elk jaar naar wordt uitgekeken. Haar nieuwe tournee lijkt records te gaan breken. De kaarten, soms meer dan 200 euro per stuk, zijn steeds in een paar minuten uitverkocht.