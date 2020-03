Rowwen Hèze-concert afgeblazen om corona

„Het is een beetje onwerkelijk. Ik zit al een paar dagen in Kirchberg, hopende op het optreden van morgen. Maar dat mag helaas niet doorgaan in verband met het coronavirus. We vinden het allemaal heel erg shit. Ik had heel erg graag opgetreden, ook voor alle fans die hier zijn”, vertelt accordeonist Tren van Enckevort in een videoboodschap op Instagram.

Rowwen Hèze zou woensdag 11 maart optreden in Kirchberg.

Ook de Geleense band DeWolff heeft de optredens van dinsdag en donderdag moeten schrappen.