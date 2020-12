Ook Sia had slechte ervaringen met Shia LaBeouf

„Ook ik ben emotioneel gekwetst door Shia, een pathologische leugenaar. Hij sleepte me in een overspelige relatie, terwijl hij beweerde dat hij single was. Ik geloof dat hij erg ziek is en heb medelijden met hem en zijn slachtoffers”, schrijft de zangeres. „Als je van jezelf houdt, blijf veilig en blijf weg.”

Sia sprak in een aparte tweet ook haar lof uit voor FKA twigs, de ex-vriendin van LaBeouf die eerder deze week bekendmaakte dat de acteur haar veelvuldig heeft mishandeld. „Ik hou van je FKA twigs. Dit is erg dapper en ik ben heel trots op je.”