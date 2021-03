’Elizabeth heeft twee puppy’s in huis gehaald’

Binnenland

Vijftigste gorilla geboren in dierenpark Apenheul

In dierenpark Apenheul in Apeldoorn is een gorilla geboren. Het is de vijftigste kleine gorilla die sinds de opening van Apenheul in 1971 het licht ziet, aldus het dierenpark. De aap is de eerste nakomeling van een gorillaman wiens genen nog niet in het internationale fokprogramma zaten.