Dit is de eerste Videoland-original speelfilm

Gemmekert is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de commandant van Kamp Westerbork in de Tweede Wereldoorlog. Derwig speelt de rol van Mauritz Frankenhuis, een joodse man die met zijn vrouw en twee dochters op 4 september 1944 vanuit Westerbork naar Theresiënstadt werd afgevoerd. Het was de laatste trein die naar Duitsland vertrok.

Het gezin overleefde het kamp; drie jaar later zocht Frankenhuis de commandant op, die inmiddels was veroordeeld en zijn straf uitzat in de gevangenis in Assen. De Duitser bleef altijd volhouden dat hij niet wist welk lot de Joodse slachtoffers tegemoet gingen, hij stelde slechts bevelen uit te hebben gevoerd.

In de film zijn ook de beroemde beelden te zien van de Westerbork-transporten. Het zijn enige bewegende beelden van de deportaties ter wereld en ze staan op de UNESCO-lijst voor documentair erfgoed. De beelden zijn door de filmmakers volledig gerestaureerd en ingekleurd.

De cast van Gemmeker bestaat naast Derwig uit Michael Epp en Eelco Smits. De regisseur van de film is Robert Schinkel. Op 4 mei is de film ook te zien bij RTL 4.