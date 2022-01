’Home Alone-ster Macaulay Culkin is verloofd’

De Home Alone-acteur (41) en de 33-jarige Song, die te zien was in onder meer de series New Girl en Dollface, werden vorig jaar april voor het eerst ouders. "We zijn dolblij", zei het acteurskoppel destijds over de komst van zoon Dakota.

De twee hebben het nieuws over een verloving zelf nog niet bevestigd. Het zou het tweede huwelijk voor Culkin zijn, hij was van 1998 tot en met 2002 getrouwd met actrice Rachel Miner. Voor Song is het de eerste keer dat ze het jawoord geeft.