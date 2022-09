Justin en Hailey Bieber staan stil bij 4-jarig trouwjubileum

„4 jaar met jou getrouwd”, schrijft Hailey op dinsdag bij een reeks foto’s die ze deelt op Instagram. Op de foto’s is het stel samen te zien, onder meer op hun trouwdag. „Het mooiste mens dat ik ooit heb leren kennen... de liefde van mijn leven.”

Justin deelt ook een foto van hen samen. Daarbij feliciteert hij zijn ’beste vriendin en vrouw’ met hun trouwdag. „Bedankt dat je me op elke wijze een beter mens maakt.”

De twee trouwden in het geheim op 13 september 2018 in New York. Daarna volgde nog een ceremonie voor vrienden en familie.