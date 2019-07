’Imanuelle Grives beseft dat ze professionele hulp moet zoeken’

In een verklaring stellen zij: „Dit betekent dat zij vooralsnog niet naar huis mag om zich in Nederland voor te bereiden op de rechtszaak.” Grives beraadt zich nu of zij in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer. Als dat beroep uiterlijk maandag wordt ingediend, dan kan de zaak binnen vijftien dagen worden behandeld.

In de verklaring staat verder dat Grives ’begrijpt dat veel mensen zich zorgen maken over hoe het met haar gaat en dat er veel vragen zijn over haar situatie’. „Ze beseft dat ze professionele hulp moet zoeken om te kijken hoe het kan dat ze in deze situatie is beland.”

