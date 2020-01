Verhuizen Harry en Meghan straks definitief naar Canada?

Harry en Meghan kunnen weer lachen na hun zesweekse vakantie in Canada - en het vooruitzicht op een ontsnapping aan hun koninklijke status? Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze zijn net weer terug uit het land waar Meghan vóór haar huwelijk met prins Harry jaren werkte als actrice in de serie Suits. Maar het zou heel goed kunnen dat het koninklijke koppel straks de koffers alweer pakt om zich voorgoed in Canada te vestigen. Het afgelopen jaar was in zijn thuisland Engeland niet het gemakkelijkste voor de twee. Zou 2020 het jaar worden dat zij definitief het Britse koningshuis de rug toekeren? Insiders stellen van wel.