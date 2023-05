Matty Healy wil niet reageren op geruchten over relatie met Taylor Swift

„Is het oprecht? Gaat hij er iets over zeggen?”, begon Healy zijn show, tot groot enthousiasme van het publiek. „Al deze vragen en meer worden het komende uur genegeerd. Dames en heren, dit is The 1975.”

De geruchten over een relatie tussen Swift en Healy begonnen in mei, toen de zanger werd gezien bij een concert van Swift. Insiders meldden aan de Britse krant The Sun dat het stel al ’helemaal verliefd’ is.