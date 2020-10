Derksen: ’Kiki Bertens is een truthola!’

„Weet je waar ik me ontzettend aan heb geërgerd? Aan die dramaqueen Kiki Bertens die zich in een rolstoel weg laat rijden”, vertelt Derksen in Veronica Inside. „Je kunt best eens vermoeid zijn en je kunt ook eens kramp krijgen. Maar als je kramp hebt, dan pakt iemand je bij je teen en dan drukt ’ie even. Op een voetbalveld zie je dat iedere wedstrijd...”

Bertens moest woensdag na haar gewonnen partij tegen de Italiaanse Sara Errani in de tweede ronde van Roland Garros per rolstoel de baan in Parijs verlaten. Ze schreeuwde het uit van de pijn die veroorzaakt bleek te zijn door kramp. Nadat de beelden nogmaals worden getoond roept hij dan ook hard hoe ’lachwekkend’ hij haar vindt.

Wilfred Genee is het niet eens met Derksen en benadrukt dat de tennisster zich ’helemaal heeft leeg gespeeld’. „Wat weet jij daar nou van man! Ze heeft drie sets op de baan gestaan!” Maar volgens Derksen is dat geen excuus. „Ik weet er alles van. Jij niet, want jij hebt nog nooit inspanning geleverd, maar wij (wijzend naar René van der Gijp) hebben wel eens kramp gehad en dat is pijnlijk. Maar dat kun je zo verhelpen he...” Gijp vult hem aan: „Ze ligt erbij alsof ze in Irak op een autobom is gaan staan!”. „Ik denk: ’Ze ligt spontaan te bevallen, maar ze heeft gewoon kramp!’”, vult Derksen hem weer aan.

„Moet je nou kijken! Truthola!”, roept hij nogmaals. „Het is niet zo dat je van een potje tennis, al duurt het een paar uur, dat je zo moe bent dat je niet gewoon naar de kleedkamer kunt wandelen.”