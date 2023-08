Dochter onthult het treurige einde van de beroemde Jan Blaaser in haar boek

Hij gold als één van de grote sterren van ons land: Jan Blaaser. Volle zalen trok hij in het theater, hij scoorde hits als zanger, was tv-presentator en te zien in de serie Zeg ’ns Aaa, tot zijn overlijden in 1988. Zijn dochter Esther was destijds nog maar tien jaar en besloot in het verleden van haar vader te duiken om er een boek over te schrijven. „Het wrong, dat ik mij hem alleen maar herinnerde als een ’sprookjespapa’.”

Joke Bruijs (l.) is een van de mensen die Esther Erdsick-Blaaser sprak voor haar boek. Ⓒ Eigen foto