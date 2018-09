Madonna biedt haar excuses aan

De zangeres kwam eerder vandaag in opspraak nadat ze de volgende tekst bij het kiekje van haar zoon had geplaatst.

"No one messes with Dirty Soap! Mama said knock you out! #disnigga" Haar volgers noemden het racistisch en even later had Madonna de tekst verwijderd.

Zaterdag zegt ze in een verklaring tegen People: "Sorry als ik iemand heb beledigd door het N-woord te gebruiken op Instagram."

Ze vervolgt: "Het was niet racistisch bedoeld, ik ben geen racist. Ik zal het gebruik van het N-woord niet aanmoedigen. Het had een andere intentie, het was bedoeld als een uiting van liefde naar mijn blanke zoon."

Madonna begrijpt de ophef en biedt nogmaals haar excuses aan: "Vergeef me."