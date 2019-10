Dave Roelvink reageert op breuk met Julia

De 25-jarige kersverse vrijgezel schrijft op zijn Insta Stories: „Lieve mensen, ik wil even zeggen dat ik drie fantastische jaren heb gehad met Juul en daar ben ik haar dankbaar voor. Helaas sluiten onze levens toch niet zo op elkaar aan als we dachten en hebben we besloten te stoppen.”

Opvallend was dat afgelopen weekend geen spoor van Julia was te bekennen, toen Dave het won van René Watzema tijdens Boxing Influencers. De breuk kwam voor velen ook als donderslag bij heldere hemel, omdat Julia nog geen drie weken geleden in een interview aangaf trouwplannen te hebben en een gezin te willen stichten. Het stel zou zelfs bijna het huis dat zij samen in Landsmeer hebben gekocht betrekken.

Eerder liet Julia zelf al aan Privé weten wat de reden is waarom hun relatie het niet gered heeft. „Soms lopen in een leven dingen anders.”

Ⓒ Instagram