Speelt Boris Becker stiekeme LOVE GAME met voormalige Miss?

Wat er precies speelt tussen Boris Becker en voormalig miss Caribbean Yoana Montero? Daar zijn ze zelf ook nog niet uit. Ⓒ Getty Images

Boris Becker leek zich na zijn scheidingsperikelen met Lilly en zoveel liefdesgeruchten verder eindelijk weer te gaan settelen met zijn nieuwe vlam. Die geruchten gingen in elk geval en deze voormalig Miss Caribbean Yoanna Montero leek dit te bevestigen met haar uitspraken in een interview. Maar waar zij sprak over een serieuze liefdesrelatie, lijkt de tennislegende een totaal tegenovergestelde mening te hebben. Via zijn woordvoerder dreigt hij zelfs met juridische stappen. Game, set, match?