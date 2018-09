Britten zetten ’Harvey Weinstein’ in lichterlaaie

De gevallen Hollywood-producer wordt door verschillende actrices en oud-medewerkers beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimiderende verzoeken om seks tot verkrachting.

De makers van de Weinstein-pop, de Edenbridge Bonfire Society, staan bekend om hun creaties. Eerder werden onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en oud-wielrenner Lance Armstrong in lichterlaaie gezet.

„Er waren dit jaar veel kandidaten die in aanmerking kwamen om op de brandstapel te belanden, met name uit de politiek en het culturele wereldje”, vertelt een woordvoerder. „Uiteindelijk hebben we gekozen voor Harvey Weinstein, aangezien we door zijn walgelijke gedrag gewoonweg niet om hem heen kunnen.”

