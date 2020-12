’Bill Clinton vreest voor huwelijk door Epstein-geruchten’

Zijn naam komt meerdere keren voor in de logboeken van de Lolita Express en er zijn claims uit gerechtelijke documenten dat Bill Clinton (74) met twee jonge meisjes is gezien op het beruchte pedo-eiland van Jeffrey Epstein. In de documentaire Filthy Rich worden deze beweringen herhaald, al wordt benadrukt dat Clinton ’niets fout deed’. Zelf blijft de oud-president ontkennen ooit een voet op het eiland te hebben gezet.

Hoe machtig Clinton dan ook mag zijn, hij kan niets doen aan het feit dat hij steeds maar weer genoemd wordt in verband met Epstein, die in 2008 werd veroordeeld voor misbruik van jonge meisjes en voor dezelfde verdenkingen in juli 2019 opnieuw werd opgepakt. De miljardair mag zichzelf dan van het leven hebben beroofd, onderzoek naar zijn vermeende madam Ghislaine Maxwell is nu volop aan de gang. Bovendien doen de autoriteiten er nog steeds alles aan om zicht te krijgen op het ’seksnetwerk’ van Jeffrey Epstein.

Hoewel Clinton de claims naar het rijk der fabelen verwijst, kan hij niet ontkennen dat de alsmaar toenemende geruchten de nodige impact hebben op zijn huwelijk. Doodsbang zou hij zijn dat deze hem uiteindelijk de echtelijke kop kosten, vertelt een insider aan de Britse krant The Sun.

Catch 22

Eerder overleefde het huwelijk tussen Hillary en Bill, die elkaar in 1975 het jawoord gaven, wél de geruchtmakende affaire van de toenmalige president met zijn stagiaire Monica Lewinsky. Het schandaal schokte de wereld, maar Hillary bleef pal achter haar echtgenoot staan – althans, zo leek het voor de buitenwereld.

Is de saamhorigheid van Bill en Hillary Clinton op dit plaatje slechts schone schijn? Ⓒ Getty Images

Wat decennialang verborgen is gehouden, is dat er toen wel degelijk is gesproken over een scheiding, zo claimt de bron. Maar Hillary zat verstrengeld in een catch 22, een onmogelijke situatie: zette ze de scheiding in, dan kon ze al haar politieke aspiraties direct op haar buik schrijven. En dus accepteerde ze de situatie ’tot op zekere hoogte’. „Nadat ze begin deze eeuw naar Washington verhuisde, had ze iemand in New York die haar 24 uur per dag op de hoogte hield van Bills handel en wandel.”

Knieval

Sindsdien wordt er volop gefluisterd over het geflirt met vrouwen door ’casanova’ Clinton, geruchten die dus ook Hillary niet ontging. Vooralsnog ging zij noch haar man daarop in, tót afgelopen augustus, toen werd beweerd dat Bill is gezien op Little St. James, het privé-eiland van Epstein dat al snel berucht werd om de orgies die zich daar zouden hebben afgespeeld. De oud-president was er vervolgens als de kippen bij om via zijn woordvoerder, met klem, te laten weten ’nooit een voet op het eiland te hebben gezet’.

De insider is ervan overtuigd dat deze uitdrukkelijke ontkenning niets minder is dan een knieval voor Hillary, die nu dan wel niet meer voor het presidentschap gaat, maar wel aast op een positie in de Biden-regering. Mochten de geruchten over Bills betrokkenheid in het netwerk van Epstein aanhouden, dan zouden die zomaar een negatief effect kunnen hebben op haar mogelijke aanstelling – wat uiteindelijk einde huwelijk zou betekenen voor de Clintons. „Het baart hem dan ook zorgen dat de geruchten nog steeds aandacht krijgen, helemaal natuurlijk omdat er bij Epstein minderjarige meisjes in het spel waren. Zulke negatieve aandacht kan Hillary nu niet gebruiken.”

Doodsbang

Was het destijds onmogelijk voor Hillary om als first lady haar echtgenoot, de president van de Verenigde Staten, aan de kant te zetten, nu is dat zeker niet ondenkbaar. „De negatieve publiciteit zal wél impact hebben op haar eventuele positie in de Biden-regering; het feit dat ze niet langer getrouwd zou zijn denk ik niet.”

Hillary kan haar man Bill Clinton en alle negatieve publiciteit rond zijn persoon, missen als kiespijn nu ze haar oog heeft laten vallen op een positie in de Biden-regering Ⓒ Getty Images

Toch denkt de bron niet dat Hillary op dit moment haar man zou verlaten. Al lijkt Bill dat toch anders te zien. „Hij denkt dat het een mogelijkheid is waar hij rekening mee moet houden.”

Van de ooit zo charismatische president is volgens de insider dan ook maar weinig meer over. „Hij is doodsbang, zit alleen maar thuis tv te kijken en zijn gezondheid laat behoorlijk te wensen over. Ondertussen heeft Hillary al het geld dat ze nodig heeft en is ze druk met haar nieuwe podcast. Eigenlijk heeft ze hem nergens meer voor nodig...”