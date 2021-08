’Verlies eretitels is een psychologische klap voor prins Harry’

„Het is een psychologische klap voor hem omdat het de breuk met het koningshuis benadrukt”, vertelt Dampier aan The Sun. „Het is nu heel erg definitief. De Queen had de deur opengelaten, maar dat is voorbij. Ik zie Harry niet meer terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Het is weer een tegenslag voor hem en nóg een voorbeeld van wat hij heeft opgegeven voor zijn nieuwe leven en wat het hem heeft gekost.”

„Ik denk dat Harry erg van streek is en dat hij zijn eretitel als beschermheer van de rugby league zal missen.”

Door de breuk met het Britse koningshuis verliezen Harry en zijn vrouw Meghan al hun eretitels. De twee verhuisden vorig jaar naar de Verenigde Staten, nadat ze hadden aangekondigd een stap terug te doen als leden van het Britse koningshuis.